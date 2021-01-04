В декабре крымские водохранилища не пополнились водой

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В декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал.

Об этом сообщила пресс-служба крымского Гидрометцентра.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0.475, Симферопольское – 0.302, Счастливое – 0.108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в декабре продолжилась сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к концу года составил 31.308 млн куб. м, что на 5.364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61.672 млн. куб. м меньше, чем год назад.

Напомним, в Крыму сообщили о пересыхании большинства селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Также в Крыму пересох водопад Су-Учхан у Красных пещер.

С полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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