Водный кризис
Развитие сюжета: Вода под Азовским морем фантазия? ● Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП ● Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму ● Евпаторийцам вернули горячую воду ● Поклонская уверена, что Крым не проживет без украинской воды
В декабре крымские водохранилища не пополнились водой
фото © Крым.реалии
В декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал.
Об этом сообщила пресс-служба крымского Гидрометцентра.
«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0.475, Симферопольское – 0.302, Счастливое – 0.108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», – говорится в сообщении.
Также уточняется, что в декабре продолжилась сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к концу года составил 31.308 млн куб. м, что на 5.364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61.672 млн. куб. м меньше, чем год назад.
Напомним, в Крыму сообщили о пересыхании большинства селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.
Также в Крыму пересох водопад Су-Учхан у Красных пещер.
С полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вода под Азовским морем фантазия?. Заявление Владимира Путина о спасительных для Крыма подводных запасах стало для всех неожиданностью.
Утвержден график работы книжной ярмарки Симферополя на 2021 год. Власти Симферополя приняли постановление об организации книжной ярмарки в городе в 2021 году.
К Вечному огню на Хрустальном в Севастополе проложат трубу. Труба пройдет рядом с известным памятником «Солдат и Матрос».
В Керчи после Нового года не вывозят мусор из контейнеров. Мусорные контейнеры в Керчи после празднования Нового года переполнены, отходы не вывозят несколько дней.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Болезнь Х»: мир предупредили о новом смертельно опасном патогене
Новая зараза может охватить планету так же быстро, как COVID-19, но с уровнем смертности лихорадки Эболы.
Феодосиец обклеил машину гирляндой и разъезжал по городу под Jingle Bells фото
В социальных сетях появились видео и фото, на которых украшенный гирляндой автомобиль Audi S6 разъезжает по Феодосии.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
2 января
Вода под Азовским морем фантазия?
Заявление Владимира Путина о спасительных для Крыма подводных запасах стало для всех неожиданностью.