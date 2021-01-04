Власть
Утвержден график работы книжной ярмарки Симферополя на 2021 год
Власти Симферополя приняли постановление об организации книжной ярмарки в городе в 2021 году.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте симферопольской администрации.
«Организовать книжную ярмарку выходного дня по реализации книгопечатной продукции на территории Симферополя на 47 торговых мест в период с 01.01.2021 по 31.01.2021, по адресу: ул. Киевская, 114, режим работы ярмарки - с 07:00 до 18:00. Места на ярмарке предоставляются на безоплатной основе», - говорится в тексте документа.
Напомним, книжная ярмарка на ул. Киевская, 114 открылась 1 августа 2020 года. Там было установлено 48 торговых павильонов, которые работали по выходным с 8:00 до 18:00. Ранее книжная ярмарка размещалась возле ДКП.
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