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Происшествия

Убийство малолетней девочки в Бахчисарае: прокуратура взяла на особый контроль ход расследования

15:20 понедельник, 4 января 2021
Бахчисарай

Прокуратура Крыма сообщает, что взяла на «особый» контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетней девочки в Бахчисарае.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с произошедшим, прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних» , – сказано в сообщении ведомства.

По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

В Бахчисарайском районе 4 января задержан местный 23-летний житель по подозрению в убийстве малолетней дочки. По информации управления Следкома по Крыму и Севастополю, мужчина «задушил девочку, чтобы она не плакала».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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