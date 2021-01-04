Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети

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Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.

Если ваш поход не ограничится одним-двумя часами, то с большой долей вероятности вы встретите на своем пути лисицу, белку или зайца-русака, сообщил ForPost доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Так как зимний лес хорошо просматривается, туристам может посчастливиться увидеть и редкое животное.

По словам ученого, вдали от населенных пунктов можно наткнуться на косулю или оленя. В редком случае — увидеть волка, хотя последних в Крыму осталось мало и они с опаской относятся к людям.

Сергей Иванов пояснил, что в Крыму волков периодически отстреливают, чтобы они не заходили в села и не нападали на домашний скот.

В крымских лесах также обитают горные бараны. Но живут они только на территории заповедников.

Неприятным сюрпризом на прогулке по крымскому лесу зимой может стать встреча с диким кабаном, предупредил зоолог. К этому времени все желуди в лесной чаще благополучно ими съедаются, и вепрям не остается ничего другого, как разбредаться в поисках пищи по всему полуострову.

«На Южном побережье Крыма они выходят на пляжи и клянчат еду у людей. Также начинают осваивать частные угодья, сады», — рассказал Сергей Иванов.

Но тут, как известно, необходимо помнить о мерах безопасности.

В небе парящий…

Наслаждаясь прогулкой по зимнему лесу, не забывайте поглядывать в небо. Там может парить крупный хищник — гриф или сип. Размах их крыльев достигает 2,5 метров.

«Когда над тобой пролетает такой хищник, впечатления остаются надолго», — говорит доктор биологических наук.

И пока вы будете лихорадочно искать фотоаппарат, гриф займется высматриванием добычи. Но помните, у этих падальщиков крайне вспыльчивый и раздражительный характер, они считаются одними из самых свирепых хищных птиц.

Встреча с Йети

Желая успокоить или, наоборот, немного разочаровать, Сергей Иванов заверил, что уж кого точно не увидеть в крымском лесу, так это Йети — снежного человека.

«В крымском лесу Йети не встречаются. Хотя теоретически это возможно», — неоднозначно отметил зоолог.

По его словам, загадка существования мохнатого человекообразного чудища остается нераскрытой.

«Многие ученые высказывают мнение, что это прямой потомок неандертальца, другими словами — своеобразный подвид человека разумного», — сказал Сергей Иванов.

По словам ученого, существовал он сравнительно недавно, чему способствовали не кто иные, как женщины с низкой социальной ответственностью.

«Генетические анализы, проведенные в Европе, показали, что не так давно по историческим меркам люди скрещивались с неандертальцами», — сказал специалист.

Как бы там ни было, но встретить диких животных в крымском лесу становится все сложнее. И не потому, что их там нет, а потому, что они боятся людей.

Даже бесстрашных, казалось бы, кабанов и волков приближаться к людям заставляет только голод. Почему так? Каждый должен спросить себя. Но в большей мере об этом должны задуматься крымские власти.

В обществе до сих пор бытует представление, что охотник — это герой, добытчик, альфа-самец. Но это отнюдь не так, ведь времена мамонтов давно минули и любую еду без проблем можно купить в магазине. В странах, где экологическая грамотность намного выше, к охотникам совсем другое отношение, а звери там не боятся людей, потому что не видят в них опасности.

«Помните, человек в лесу не хозяин, а гость», — заключил зоолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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