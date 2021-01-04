Смешанные единоборства - это хоть и жестокий, но очень зрелищный спорт

Даже с учетом того, что он набрал популярность относительно недавно, у него уже набралась целая армия поклонников. Более того, за короткую историю в этом виде спорта было множество действительно ярких и запоминающихся личностей.

Некоторые из них ушли непобежденными, другие оставили ринг на пике своей карьеры, третьи сменили поле деятельности. Но есть несколько бойцов, которые даже сейчас остаются безусловными лидерами в этом виде спорта. Все они оставили свой след в истории ММА. И именно о них и пойдет дальше речь. Если вам интересен мир ММА, и вы хотите делать ставки, оцените бонусные акции от 1xbet. Это прекрасная возможность войти в мир беттинга с дополнительным поощрением.

Конор Макгрегор

Ирландский боец известен не только своими выходками и трэш-током, но также собственным уникальным стилем. Конор бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Вплоть до 2018 года он оставался главным фаворитом толпы, но уступил титул Хабибу Нурмагомедову. Затем он на какое-то время ушел в отставку. Однако уже в 2019 Конор вернулся в октаэдр. Теперь, когда Нурмагомедов официально завершил карьеру, он стал главным претендентом на чемпионство.

Макгрегор еще и яркий шоумэн, который любит заводить толпу. Но не дайте его образу обмануть вас. Конор Макгрегор – это профессиональный боец, настоящая икона мира ММА, и таким он останется.

Андерсон Силва

С апреля 2006 по октябрь 2012 года этот боец завоевал 17 побед подряд, 16 их которых прошли под эгидой UFC. Андерсон Силва известен своим жестоким и брутальным стилем. В своем дебютном выступлении он просто уничтожил Криса Лебена, одного из самых выносливых и крепких бойцов в истории UFC.

Сейчас Андерсон Силва уже завершил карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram 1 ноября 2020 года. Многие связывают его уход с тем, что боец оказался в центре допингового скандала. Другие утверждают, что Силва решил завершить карьеру из-за возраста, ведь ему уже 45, что для ММА слишком много.

Федор Емельяненко

Четырехкратный чемпион мира до сих пор остается персоной хорошо узнаваемой и известной. В период с 2003 по 2010 мировые спортивные обозреватели неоднократно называли Федора лучшим бойцом в тяжелом весе. Также он единственный спортсмен в истории ММА, который на протяжении 10 лет оставался непобежденным.

Помимо выдающихся заслуг в спорте, Емельяненко прославился на весь мир благодаря своим личным качествам. Он один из немногих бойцов, которые не прибегают к такому приему, как трэш-ток. Федор относится к противникам с уважением и скромностью, что нередко подмечали и иностранные журналисты.

Хабиб Нурмагомедов

Действующий чемпион UFC в легком весе завершил карьеру со статистикой 29-0. После боя с Джастином Гэтжи Хабиб заявил о том, что уходит из ММА, на это решение во многом повлияла утрата спортсмена. Летом 2020 года он потерял отца. Хабиб считается непревзойденным бойцом в своей весовой категории, хотя многие оспаривают этот факт, в том числе бывшие звезды UFC.

В 2020 году Нурмагомедов стал самым коммерчески успешным российским спортсменом по версии Spot24 и PwC. Также Хабиб владеет собственным промоушеном – Eagle Fighting Championship.

Жорж Сен-Пьер

Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе завершил карьеру со статистикой 26-2. Несмотря на то, что он уступает тому же Нурмагомедову, Сен-Пьера считают одним из лучших бойцов в истории ММА. Он был удостоен титула «Лучший спортсмен Канады» дважды, в 2008 и 2009 году.

На пике своих возможностей Сен-Пьер мог бросить вызов любому оппоненту в своей весовой категории и победить. В 2017, за два года до ухода из ММА, он бросил вызов Майклу Биспингу ради титула и победил в третьем раунде удушающим приемом.

Каждый из этих спортсменов мог бы с легкостью претендовать на звание первого номера. Все они талантливы и внесли определенный вклад в историю развития ММА.

Остается надеяться, что в будущем будет еще много таких же запоминающихся бойцов, которые смогут перевернуть представление о смешанных единоборствах.

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