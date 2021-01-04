«Служебный роман». В Севастополе создали сразу два ремейка знаменитого фильма

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Смотреть культовое новогоднее произведение будет возможно на сцене театра им. Луначарского.

К новогодним праздникам коллектив театра имени Луначарского приготовил жителям Севастополя фантастический подарок – премьеру спектакля «Служебный роман» по мотивам одноименного знаменитого фильма Эльдара Рязанова.

Более того, публике приготовили сразу два премьерных «Служебных романа», поставленных разными режиссерами и в разных жанрах.

«Мы пошли на этот шаг, чтобы люди не только абстрагировались от фильма, но и чтобы пришли на разные спектакли. Я как один из режиссеров для своей команды выбрал жанр музыкального спектакля. Наш «Служебный роман» будет похож на мюзикл или на бродвей», – поделился с ForPost режиссер спектакля Владимир Крючков, который в собственной постановке играет Петра Ивановича Бубликова – начальника отдела общественного питания.

В новой севастопольской версии «Служебного романа» будут раскрыты линии не только главных героев, но и второстепенных персонажей. Повороты их жизненных историй актеры придумывают всей командой.

«Мы связываем людей друг с другом или наоборот – отталкиваем их друг от друга. Это очень интересно», – делится Владимир Крючков.

На вопрос о том, как быть с ожиданиями зрителей, которые существуют и могут не оправдаться при разговоре о «Служебном романе», режиссер отвечает, что с этим нужно смириться и жить дальше.

«Все актеры, конечно, наизусть знают каждую интонацию персонажей знаменитого фильма Эльдара Рязанова, поэтому очень сложно отойти от Алисы Фрейндлих, от Андрея Мягкова, Светланы Немоляевой или Олега Басилашвили. Но мы в процессе, когда увлеклись, смогли переключиться. И будем надеяться, что зритель через 10–15 минут привыкнет и начнет воспринимать наших актеров в этих знакомых ролях», – добавил Крючков.

Премьера нового спектакля «Служебный роман» в постановке севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского планировалась на 31 декабря. Из-за коронавируса спектакль перенесли на 16 и 17 января. Сначала зрителям покажут постановку Владимира Крючкова, а затем – Натальи Слепченко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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