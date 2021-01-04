Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки ● В Крыму - 247 новых случаев коронавируса ● Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте ● В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших ● После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений
Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы
Пансионат «Лазурь» | фото © пресс-служба Правительства Севастополя
Планы по вакцинации не отменяют борьбу за койки.
Общий коечный фонд для больных новым коронавирусом составляет сегодня в Севастополе 1165 коек, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, медицинскую помощь гражданским больным оказывают в городской инфекционной больнице (накануне нового года там был введен в строй второй модуль), городской больнице № 9 (там планируется возвести третий модуль), в городской больнице № 1, в отделениях на базе пансионатов «Изумруд» и «Лазурь».
Стационар в «Лазури» на 105 пациентов был развернут горбольницей № 4 в последних числах декабря 2020 года. Сейчас он заполнен на треть – в нем находится 38 человек.
Сообщается, что помещения полностью переоборудованы для работы с пациентами. Отделение обеспечено всеми необходимыми препаратами, средствами защиты, сформирован штат медицинского персонала, организовано питание пациентов и медработников.
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что вакцинация в Севастополе станет доступней не ранее конца января – начала февраля.
В тексте использованы материалы: Форпост
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