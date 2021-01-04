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Коронавирус в Крыму

Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы

13:07 понедельник, 4 января 2021
Севастополь
Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы

Пансионат «Лазурь» | фото © пресс-служба Правительства Севастополя

Планы по вакцинации не отменяют борьбу за койки.

Общий коечный фонд для больных новым коронавирусом составляет сегодня в Севастополе 1165 коек, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, медицинскую помощь гражданским больным оказывают в городской инфекционной больнице (накануне нового года там был введен в строй второй модуль), городской больнице № 9 (там планируется возвести третий модуль), в городской больнице № 1, в отделениях на базе пансионатов «Изумруд» и «Лазурь».

Стационар в «Лазури» на 105 пациентов был развернут горбольницей № 4 в последних числах декабря 2020 года. Сейчас он заполнен на треть – в нем находится 38 человек.

Сообщается, что помещения полностью переоборудованы для работы с пациентами. Отделение обеспечено всеми необходимыми препаратами, средствами защиты, сформирован штат медицинского персонала, организовано питание пациентов и медработников.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что вакцинация в Севастополе станет доступней не ранее конца января – начала февраля.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - 247 новых случаев коронавируса. За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений. За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19. Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.

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В Севастополе за сутки выявили рекордные 89 случаев новой коронавирусной инфекции.

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В Крыму - 247 новых случаев коронавируса

В Крыму - 247 новых случаев коронавируса

За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы

Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы

Планы по вакцинации не отменяют борьбу за койки.

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