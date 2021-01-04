Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 247 новых случаев коронавируса ● Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте ● В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших ● После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений ● Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19
Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки
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В Севастополе за сутки выявили рекордные 89 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 4 января зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7 106 человек. В настоящий момент выздоровели 6 571 человек, 245 умерло», – привели данные в правительстве.
На сегодняшний день в стационарах находится 159 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 203 человека. 75 человек за сутки выписаны после выздоровления.
Под наблюдением находится 615 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.
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