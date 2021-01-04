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Коронавирус в Крыму

Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки

09:33 понедельник, 4 января 2021
Севастополь
Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки

фото © strana.ua

В Севастополе за сутки выявили рекордные 89 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 4 января зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7 106 человек. В настоящий момент выздоровели 6 571 человек, 245 умерло», – привели данные в правительстве.

На сегодняшний день в стационарах находится 159 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 203 человека. 75 человек за сутки выписаны после выздоровления.

Под наблюдением находится 615 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений. За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19. Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.

Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека. Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.

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