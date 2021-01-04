Власть
Путин не стал менять председателя Верховного суда Крыма
Владимир Путин своим указом назначил 37 председателей федеральных судов разных инстанций.
На очередной шестилетний срок полномочий переназначен Игорь Радионов, который с 2014 года возглавлял Верховный суд Крыма.
Незадолго до этого Радионов указом президента был награжден званием «Заслуженный юрист РФ».
Также президент назначил в Крыму нового председателя Белогорского районного суда, этот пост отошел Екатерине Солодовник, ранее отправлявшей правосудие в Нижнегорском райсуде.
От приставки «врио» в должности избавилась новый председатель Армянского городского суда Лариса Лихачева. Ну а Валентин Шукальский переназначен на новый шестилетний срок председателем в Красногвардейском райсуде.
Отметим, что сейчас в Крыму без председателей остаются еще 11 районных и городских судов, в том числе в таких крупных городах как Судак, Бахчисарай, Алушта, Красноперекопск и даже Ялта.
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