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Происшествия

Пожарные час тушили горящий дом в Старом городе Симферополя

09:17 понедельник, 4 января 2021
Симферополь

В службу спасения вечером 3 января поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Караимской в Старом городе Симферополя.

Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по Республике Крым.

— Всего для ликвидации пожара привлечено: от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 36 человек, 13 единиц техники, из них от МЧС: 22 человека и 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

К месту пожара прибыли представители госпредприятий «Вода Крыма» и «Крымэнерго», также сотрудники ГИБДД.

Сообщение о возгорании дома поступило в 19:12, уже в 20:02 пожар был локализован на площади 60 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось к 20:56. Пострадавших и жертв нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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