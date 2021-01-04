Происшествия
Пожарные час тушили горящий дом в Старом городе Симферополя
В службу спасения вечером 3 января поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Караимской в Старом городе Симферополя.
Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по Республике Крым.
— Всего для ликвидации пожара привлечено: от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 36 человек, 13 единиц техники, из них от МЧС: 22 человека и 8 единиц техники, — говорится в сообщении.
К месту пожара прибыли представители госпредприятий «Вода Крыма» и «Крымэнерго», также сотрудники ГИБДД.
Сообщение о возгорании дома поступило в 19:12, уже в 20:02 пожар был локализован на площади 60 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось к 20:56. Пострадавших и жертв нет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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