Не только Марадона: легенды футбола

После того как в конце ноября 2020 года не стало Диего Марадоны, который скончался из-за остановки сердца в своем доме, мировой футбол потерял настоящую икону, одного из лучших игроков всех времен и народов. А кто еще запомнился фанатам? Кто смог внести огромную лепту в развитие футбола?

В этой статье мы рассмотрим настоящих легенд, которые навсегда вписали свое имя в историю этого вида спорта. Если вы хотите узнать больше о футболе и ставках на матчи, следите за публикациями на сайте https://melpromokod.ru/.

Гарринча

В истории футбола этот спортсмен известен как лучший правый нападающий. Никто так и не подобрался к его показателям и статистике. Гарринча играл под 7 номером в сборной Бразилии и в родном «Ботафото». Многие спортивные обозреватели считают этого игрока бесспорным лидером в топе лучших футболистов за всю историю.

На его счету две победы в ЧМ. В Бразилии он является вторым по популярности игроком после Пеле. Что примечательно, Гарринча не обладает хоть сколько-нибудь примечательными характеристиками. Более того, его конституция плохо подходит для футбола в принципе. Ему удалось добиться впечатляющих результатов благодаря работе тренеров с его талантом импровизировать и кропотливым тренировкам.

Зинедин Зидан

Этому футболисту удалось построить успешную карьеру как в «Ювентусе», так и в «Реал Мадриде». Наиболее зрелищным матчем с участием Зидана считается встреча со сборной Бразилии в рамках ЧМ-1998. Тогда пресса назвала его «гением», настоящим самородком, который буквально создан для футбола.

Во многом, Франции удалось добиться победы в том чемпионате именно благодаря Зидану. Он продолжил успешно выступать, прекрасно показал себя в рамках Евро-2000, там же завоевал титул лучшего игрока тура.

Мишель Платини, на которого юный Зидан всегда равнялся, так отозвался о спортсмене:

«Я думаю, что он гениален в тех аспектах, которые наиболее важны в футболе. Это пасс и контроль мяча», – отметил он.

Диего Марадона

Можно как угодно относится к особенностям характера этого спортсмена, но футболистом он был легендарным. Он полностью раскрылся и как личность, и как игрок в рамках матча со сборной Англии в рамках ЧМ-1986. «Аргентинский маэстро» мастерски обошел оборону, забив один из самых невероятных голов в истории чемпионата.

Марадона никогда не боялся нарушить правила. Он мог «просочиться» сквозь любую оборону, а затем пробить ворота оппонента зрелищным ударом. Марадона играл с легкостью настоящего танцора. Месси так отозвался о своем кумире:

«Я могу играть миллион лет, но все равно не смогу приблизиться к потенциалу Диего. И я не хочу этого. Он просто лучший», – отметил спортсмен.

Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда, талантливый футболист и один из лучших бомбардиров в истории футбола. В копилке Роналду есть множество титулов, он считается одним из самых узнаваемых спортсменов в мире, Forbes дважды признавал его самым высокооплачиваемым футболистом, а также он стал первым в истории человеком, чья страница в Instagram набрала 200 млн подписчиков.

Заложив фундамент своего успеха в «МЮ», он продолжил строить головокружительную карьеру в «Реал Мадрид». Роналду выступает за сборную Португалии. Также он единственный в истории футболист, которому удалось выиграть английскую и испанскую Премьер-лигу, а также серию А в Италии.

Пеле

Никто не будет спорить с тем, что этот футболист однозначно заслуживает звание лучшего. Пеле был непревзойденным гением на поле. Разве что Гарринча смог хоть немного приблизиться к той игре, которую показывал этот спортсмен. Большинство изданий сходятся во мнении, что именно Пеле является лучшим футболистом всех времен и народов.

Никто точно не знает, в чем заключался секрет его результативности. Его товарищи по команде отмечали звериную выносливость и невероятное трудолюбие, тренеры говорили о дисциплине, друзья указывали на скромность. Так или иначе, Пеле стал самым юным игроком, который добился победы в ЧМ, это произошло в 1958 году, когда футболисту было всего 17.

Каждый из этих спортсменов – это настоящая легенда, с них стоит брать пример новичкам и юниорам.

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