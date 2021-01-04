Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса ● Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы ● Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки ● В Крыму - 247 новых случаев коронавируса
Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
фото © pixabay.com
Ковид не уйдет так быстро, как хотелось бы.
Ситуацию с коронавирусом в мире, предположительно, удастся переломить к концу 2022 года. Об этом РИА Новости сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
По словам Шестаковой, ситуация с COVID-19 продлится еще около двух лет.
«Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», — сказала она, добавив, что к этому сроку «коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас».
Вместе с тем, по словам Шестаковой, это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.
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Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург также заявил, что справиться с пандемией коронавируса поможет только вакцинация населения.
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем стал новый коронавирус, заболевание получило официальное название COVID-19. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным ВОЗ на 3 января, число заразившихся в мире составило 83 322 449, умерли 1 831 412 заболевших.
В тексте использованы материалы: Форпост
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