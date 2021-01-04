Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса

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Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов скончался сегодня в одном из ковидных госпиталей Крыма.

Эту информацию подтвердили два источника, включая источник в МЧС республики.

«Сергей Шахов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», – сообщил один из собеседников.

65-летний Сергей Шахов с марта 2014 по июнь 2018 года также возглавлял главное управление МЧС России по Республике Крым. С июля 2014 года – министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Родился 20 июня 1955 года в г. Новая-Горловка, Донецкой области.

После окончания средней школы с 1972 по 1973 год работал слесарем-ремонтником Черкасского машиностроительного завода Черкасской области, с 1973 по 1974 проходил службу в Вооруженных силах, в 1974 году поступил в Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР, которое окончил в 1977 году. Начинал карьеру лейтенантом внутренней службы в должности начальника караула 19-ВПЧ специальной техники и связи отряда технической службы г. Симферополь УВД Крымисполкома.

В 1987 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР

С 1979 по 1980 год – инспектор группы государственного пожарного надзора 16- ПВПЧ МВД по охране Железнодорожного района г. Симферополь УВД Крымисполкома

С 1980 по 1994 год – начальник инспекции государственного пожарного надзора отдела внутренних дел Судакского райисполкома УВД Крымисполкома

С 1994 по 1997 год – начальник части – начальник службы государственного пожарного надзора 17-й невоенизированной пожарной части по охране г. Судак управления пожарной охраны МВД Крыма

С 1997 по 2000 год – начальник 33- СГПЧ, г. Судак УГПО ГУ МВД Украины в Крыму

С 2000 по 2003 год – заместитель начальника управления - начальник отдела службы, подготовки, пожаротушения, военно-мобилизационной работы УГПО ГУ МВД Украины в Крыму

С 2003 по 2005 год – первый заместитель начальника Главного управления по вопросам оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и применения сил ГУПБ и АСР МЧС Украины в Автономной Республики Крым

С 2005 по 2005 год – заместитель начальника Главного управления – начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС Украины в Автономной Республики Крым

С 2005 по 2011 год – первый заместитель начальника Главного управления МЧС Украины в Автономной Республики Крым

С 2011 по 2013 год – начальник Главного управления МЧС Украины в Автономной Республики Крым

С 2013 по 2014 год – начальник Главного управления ГСЧС Украины в Автономной Республики Крым

С марта 2014 года по 04.06.2018г. – начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым

С 01.07.2014 года – министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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