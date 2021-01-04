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Бизнес

Крымский дизайнер представила свою новую работу

08:27 понедельник, 4 января 2021
Крымский дизайнер представила свою новую работу

фото © Новости Крыма

Крымский дизайнер интерьера Валерия Франжуло опубликовала свою очередную работу - это апартаменты в г.Симферополе.

В квартире две спальни с ванными комнатами, гардеробные, и большая кухня гостиная, где все члены семьи могу собираться для отдыха и общения. В какую комнату ни войдешь, везде элегантность и покой, а иногда, как подарок, вспышки яркого цвета: тут картина, там подушка или обивка.

Часто считается, что работа дизайнера интерьера заключается лишь в том, чтобы создать общий вид помещения. Валерия Франжуло убеждена, что грамотная работа дизайнера начинается с первых ремонтных работ на объекте и заканчивается последней розеткой, ковриком и вазой.

Важным в работе дизайнера является факт предусмотреть максимальный комфорт семьи. В данном объекте, как и во многих других, Валерия Франжуло видя в перспективе проблему с водой в Крыму, разместила под лестницей на второй этаж бак запаса воды с автономной насосной станцией.

На данный момент работы на объекте идут к завершению, и совсем скоро эта семья будет праздновать новоселье.

Более подробнее можно ознакомиться с работами дизайнера интерьера Валерии Франжуло на ее официальном сайте www.frandgulo.com или на ее страницах в инстраграм @frandgulo и @frandgulo_design.

На данный момент работы на объекте идут к завершению, и совсем скоро эта семья будет праздновать новоселье.

Фотографии дизайна:

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