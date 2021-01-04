Крымские спасатели сняли с горы запаниковавшего туриста

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Спасатели сняли с горы крымчанина, который отправился в поход и не рассчитал силы.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Как рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства, крымчанин прошел большое расстояние, не рассчитал силы, и, учитывая наступление темного времени суток, просил о помощи. Инцидент произошел районе горы Куш-Кая (Бабуган-яйла).

На помощь к мужчине отправились три спасателя. По их словам, связь с пострадавшим удалось установить, поэтому его приблизительное местонахождение специалисты смогли определить.

«По прибытии к роднику Толма-Чокрак, спасатели приступили к поисковым работам в пешем порядке. В итоге пострадавшего обнаружили в районе перевала Талма-Богаз.

Крымчанин находился в состоянии панической атаки. Ему оказали психологическую помощь, предоставили теплое питье, а также отогрели при помощи спасательного одеяла, предназначенного для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях», - рассказали в пресс-службе.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. Пострадавшего спустили к автодороге Ялта-Симферополь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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