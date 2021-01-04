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Власть

Крымчанина накажут за то, что он прописал в своей квартире 40 человек

12:24 понедельник, 4 января 2021

В Симферопольском районе оперативники выявили «резиновую» квартиру, хозяин которой поставил на учет на одной жилплощади 40 граждан Украины, Белоруссии и Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«Полицейскими установлено, что мужчина имел прямой умысел, направленный на фиктивную постановку иностранных граждан без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания, а также внес заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию России. Тем самым злоумышленник произвел фиктивную постановку на миграционный учет в своем жилище», - говорится в сообщении.

В отношении крымчанина возбуждены уголовные дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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