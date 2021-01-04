Крымчанин удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение

Житель Бахчисарая задержан по подозрению в убийстве малолетней дочери.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии)», – сообщила Постнова.

По информации СК, днем 3 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело девочки в возрасте 1,5 лет. Проведен тщательный осмотр места происшествия, внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Вероятной причиной смерти отец девочки назвал неисправность печного отопления. «Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. В ходе грамотно выстроенной совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им в отношении ребенка убийства. Установлено, что накануне отец избивал дочь, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее», – уточнила Постнова.

Она отметила, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой.

В настоящее время 23-летний мужчина задержан. При допросе в качестве подозреваемого он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. Следствие готовится предъявить ему обвинение по вышеуказанной статье УК РФ и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и сбор доказательственной базы. Также в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семье и действиям уполномоченных лиц служб профилактики.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Прокуратура Крыма начала проверку исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль, добавили в пресс-службе прокуратуры республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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