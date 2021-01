Какой сегодня праздник 4 января

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святой Анастасии

Фото poltava.to

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклитиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности — поэтому Анастасию и называют Узорешительницей.

День Ньютона (Newton Day)

Фото pixabay.com

Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.

Анастасия Постница (Настасьин день)

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку - узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также сегодня, 4 января, отмечают такие праздники:

- Всемирный день гипноза (World Hypnotism Day)

- Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day)

- День пустяков (National Trivia Day) в США

- День спагетти (National Spaghetti Day) в США

- День мучеников независимости в Конго

- День страстей по лимонной карамельке

- День музыкального поп чарта (Pop Music Chart Day) в США

- День независимости Мьянмы

- День мучеников колониальных репрессий в Анголе

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Евод, Евтихиан, Зоил, Феодотия, Хрисогон.

Что происходило 4 января в прошлые годы

1493 - Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию.

1873 - во Львове основано Литературное общество имени Тараса Шевченка.

1896 - 45-м штатом США стала Юта.

1912 - Месяц оказался на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км).

1919 - Центральна Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег.

1923 - В газете «Правда» были опубликованы «Страницы из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.

1936 - Billboard напечатал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального Всеамериканского хит-парада.

1943 - Американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина).

1948 - После более чем 60-летней британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой. Главой правительства избран У Ну, исполнявший обязанности премьер-министра в переходном правительстве.

1954 - Элвис Пресли записал свои первые песни.

1958 - после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли «Спутник 1»первый сделанный человеком космический объект.

1970 - «Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноименного альбома.

1992 - Албания и Узбекистан признали независимость Украины.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

2004 - марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе.

2004 - В результате Революции роз президентом Грузии был избран Михаил Саакашвили.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 января. Какие праздники будут завтра?

