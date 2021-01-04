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Власть

К Вечному огню на Хрустальном в Севастополе проложат трубу

08:14 понедельник, 4 января 2021
Севастополь

Труба пройдет рядом с известным памятником «Солдат и Матрос».

Власти Севастополя проведут реконструкцию действующей системы газоснабжения в районе мыса Хрустальный с ее подключением к проектируемой котельной и к Вечному огню скульптурной композиции «Солдат и Матрос».

Заказчиком прокладки нового и ремонта старого газопровода выступает ПАО «Севастопольгаз». Работы выполнит крымская фирма «Прометей», которую выбрали по процедуре назначения единого поставщика. Сумма контракта – 6 млн 797 тысяч рублей.

В документации отмечают, что работы должны быть выполнены не позднее 25 марта 2021 года. Гарантийный срок выполненных работ – 36 месяцев.

«Подрядчик обязан сдать законченные работы в пригодном к эксплуатации состоянии, не требующем производства дополнительных работ», – сказано в документе.

Напомним, как псообщалось, в настоящий момент в районе мыса Хрустальный идет строительство хореографической академии и театра оперы и балета без разрешительных документов, на что указывали в Аппарате Президента России. Строительство без разрешительных документов подтвердил и Севгосстройнадзор, сообщивший об отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации.

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