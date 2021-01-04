Отдых
Феодосиец обклеил машину гирляндой и разъезжал по городу под Jingle Bells
фото © Сергей Попок
В социальных сетях появились видео и фото, на которых украшенный гирляндой автомобиль Audi S6 разъезжает по Феодосии.
Водитель нарядился в Деда Мороза, а в салоне авто играет известная новогодняя песня Jingle Bells.
— Кто видел елку на колесах? Больно развеселил меня! — написал местный житель.В комментариях феодосийцы поделились своими кадрами праздничного авто. Один из них написал:
— Первого января вечером пошел в магазин, а это ехало как раз. С меня два пальцы вверх — с него ответочка в виде сигнала. Зачет!
Владелец авто опубликовал видео, на котором видно, как люди подходят к машине на пешеходном переходе, делают селфи и благодарят за хорошее настроение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 4 января. Сегодня, 4 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.
Какой сегодня праздник 3 января. Сегодня, 3 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео. На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Болезнь Х»: мир предупредили о новом смертельно опасном патогене
Новая зараза может охватить планету так же быстро, как COVID-19, но с уровнем смертности лихорадки Эболы.
Феодосиец обклеил машину гирляндой и разъезжал по городу под Jingle Bells фото
В социальных сетях появились видео и фото, на которых украшенный гирляндой автомобиль Audi S6 разъезжает по Феодосии.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
2 января
Вода под Азовским морем фантазия?
Заявление Владимира Путина о спасительных для Крыма подводных запасах стало для всех неожиданностью.