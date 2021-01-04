Феодосиец обклеил машину гирляндой и разъезжал по городу под Jingle Bells

фото © Сергей Попок

В социальных сетях появились видео и фото, на которых украшенный гирляндой автомобиль Audi S6 разъезжает по Феодосии.

Водитель нарядился в Деда Мороза, а в салоне авто играет известная новогодняя песня Jingle Bells.

— Кто видел елку на колесах? Больно развеселил меня! — написал местный житель.В комментариях феодосийцы поделились своими кадрами праздничного авто. Один из них написал:

— Первого января вечером пошел в магазин, а это ехало как раз. С меня два пальцы вверх — с него ответочка в виде сигнала. Зачет!

Владелец авто опубликовал видео, на котором видно, как люди подходят к машине на пешеходном переходе, делают селфи и благодарят за хорошее настроение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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