Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса ● Сколько больных коронавирусом способны принять севастопольские больницы ● Рекордное число случаев коронавируса выявили в Севастополе за сутки ● В Крыму - 247 новых случаев коронавируса ● Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте
Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 540.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 26 274 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 531 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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