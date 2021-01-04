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Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

17:04 понедельник, 4 января 2021

Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 540.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 26 274 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 531 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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