«Болезнь Х»: мир предупредили о новом смертельно опасном патогене

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Новая зараза может охватить планету так же быстро, как COVID-19, но с уровнем смертности лихорадки Эболы.

Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможном появлении нового смертельно опасного заболевания. Об этом сообщает CNN.

Микробиолог сообщил, что у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны обнаружили признаки геморрагической лихорадки. Однако анализы не показали наличия вируса Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предположил, что женщина может быть нулевым пациентом первой инфекции нового патогена, который он назвал «Болезнь Х», что означает «неожиданное».

По оценкам микробиолога, «Болезнь Х» может быть столь же заразной, как и COVID-19, но при этом смертность может составлять 50–90% смертности от вируса Эбола, при котором умирает половина пациентов.

«Это не из научной фантастики. Это научный страх, основанный на научных фактах», — говорится в публикации.

В свою очередь, Роспотребнадзор начал изучать все источники и публикации о новой смертельной «болезни X». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но подчеркнули, что «угрозу не стоит недооценивать».

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