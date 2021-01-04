Администрация Симферополя нашла применение елкам-брошенкам

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Ели, брошенные после Нового года нерадивыми продавцами на улицах Симферополя, будут вывезены с улиц и в дальнейшем переработаны.

Об этом говорится на сайте администрации города.

«Первого января мастера участков по итогам объезда закрепленной территории подготовили информацию о местах расположения таких навалов. В этот же день мы приступили к их уборке. Деревья транспортируются на базу МБУ «Горзеленхоз», где будет производиться их дробление. В дальнейшем щепа будет использована для хозяйственных нужд. В частности, для мульчирования почвы в парках, скверах и других местах», - заявил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Окончательно избавить Симферополь от елок-брошенок администрация обещает уже четвертого января, в понедельник.

Параллельно продолжается уборка города от мусора. По словам Антона Гумена, в воскресенье третьего января на уборку города вышло работать 30% личного состава МБУ «Город», то есть – 80 человек. Кроме того, задействовано шесть единиц техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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