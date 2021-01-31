Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +10
море +10

Коронавирус в Крыму

Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19

11:37 воскресенье, 31 января 2021

В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончались восемь человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 760.

За истекшие сутки коронавирус в Крыму подтвержден у 175 человек. Выздоровело за сутки 170 пациентов, за весь период пандемии – 26 669 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов. В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.

Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

Коронавирус в Крыму
Выявлена опасная особенность нового штамма COVID

Выявлена опасная особенность нового штамма COVID

Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации