Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативные данные ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов ● Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки ● В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента
Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19
В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончались восемь человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 760.
За истекшие сутки коронавирус в Крыму подтвержден у 175 человек. Выздоровело за сутки 170 пациентов, за весь период пандемии – 26 669 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов. В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.
Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.
В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.
Выявлена опасная особенность нового штамма COVID
Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи
Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.
27 января
Россияне скупают гостиницы в Крыму
28 января
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают
На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.