Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19

В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончались восемь человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 760.

За истекшие сутки коронавирус в Крыму подтвержден у 175 человек. Выздоровело за сутки 170 пациентов, за весь период пандемии – 26 669 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов. В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.

Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.