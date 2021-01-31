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Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины
фото © Новости Крыма
Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».
Крым с его ракетами, авиацией и флотом является для Украины настоящей угрозой.
Такое мнение высказал в эфире «Апостроф TV» украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем», отметив, что в Крыму сегодня располагается две сотни крылатых ракет, часть из которых обладает дальностью 2,5 тысячи километров и ядерными боеголовками.
Черное море, по словам Самуся, находится полностью под контролем России. Таким образом, Украина в любой момент может быть отрезана от выхода к нему.
«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», – заключил Самусь.
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