Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины

фото © Новости Крыма

Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».

Крым с его ракетами, авиацией и флотом является для Украины настоящей угрозой.

Такое мнение высказал в эфире «Апостроф TV» украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем», отметив, что в Крыму сегодня располагается две сотни крылатых ракет, часть из которых обладает дальностью 2,5 тысячи километров и ядерными боеголовками.

Черное море, по словам Самуся, находится полностью под контролем России. Таким образом, Украина в любой момент может быть отрезана от выхода к нему.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», – заключил Самусь.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму поймали уклонистов от российской армии. Сотрудники полиции Бахчисарайского района задержали молодых людей, которые уклонялись от призыва в вооруженные силы РФ.

В Крыму развернули российский ракетный комплекс «Бастион». Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» в рамках учений совершил марш в позиционный район на территории Крыма, сообщил в четверг Черноморский флот России.

Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море. Российская авиация провела странные маневры.

Российский адмирал боится провокаций у берегов Крыма. Накануне в Черное море вошел эсминец США Donald Cook с ракетами на борту.