В Севастополе заявили, что цены на продукты в городе стабильны

В Севастополе не зафиксировали колебаний цен на социально значимые товары, заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Вадим Кирпичников.

При этом он заверил, что мониторинг ситуации на потребительском рынке ведется ежедневно.

«Положение на потребительском рынке стабильное, колебаний цен на товары социальной значимости не наблюдается. Отдельно у нас действует соглашение по сахару и подсолнечному маслу - к нему присоединились все торговые сети. По остальным продуктам питания также держим ситуацию под контролем», – цитирует чиновника пресс-служба правительства Севастополя.

По словам Кирпичникова, для стабилизации ценовой ситуации региональные торговые сети соблюдают условия меморандума взаимопонимания, по которому установлена «нулевая» или «минимальная» торговая наценка на ряд социально значимых продуктов питания первой необходимости.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства возмутился ростом цен на базовые продукты питания, в том числе подсолнечное масло, макароны и сахар. Глава государства потребовал от чиновников конкретных и экстренных мер по изменению ситуации.

Позже в Министерстве сельского хозяйства России обеспокоились ростом цен на другие категории продуктов, помимо сахара и подсолнечного масла: яйца, пшеницу и макароны. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут порекомендовала властям в субъектах России провести с производителями переговоры о сдерживании цен, иначе правительство будет вынуждено применить к данным категориям товаров такой же механизм регулирования, как и к сахару с маслом.

В свою очередь в Счетной палате РФ предупредили, что соглашения о регулировании цен на некоторые продукты, которые заключили в конце 2020 года, могут привести к дефициту товаров или к еще более быстрому росту их стоимости после того, как закончится действие сдерживающих мер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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