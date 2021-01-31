Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +7
море +10

Власть

В Севастополе создали фонд защиты дольщиков

13:51 воскресенье, 31 января 2021
Севастополь

Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.

Об этом стало известно на внеочередном заседании правительства города.

Как пояснил глава департамента капстроя Илларион Гапицонов, такая организация необходима для завершения строительства восьми украинских долгостроев и восстановления прав порядка 600 участников долевого строительства.

«Одной из ключевых функций создания регионального фонда является оказание всесторонних мер поддержки пострадавшим гражданам», — подчеркнул он.

Других законных путей, добавил Гапицонов, для защиты прав граждан и достройки «специфичных проблемных домов», нет.

Как уточнялось, создание фонда предусмотрено федеральным законодательством и согласовано с Правительством РФ и Минстроем России.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя. В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.

Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут. В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.

В Симферополе получали деньги на сломанные автобусы. Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального предприятия Симферополя из-за ненадлежащего содержания автотранспорта.

Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду. Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Власть
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.

Власть
Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины

Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины

Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».

Власть
Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт

Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт

В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации