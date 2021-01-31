Власть
В Севастополе создали фонд защиты дольщиков
Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.
Об этом стало известно на внеочередном заседании правительства города.
Как пояснил глава департамента капстроя Илларион Гапицонов, такая организация необходима для завершения строительства восьми украинских долгостроев и восстановления прав порядка 600 участников долевого строительства.
«Одной из ключевых функций создания регионального фонда является оказание всесторонних мер поддержки пострадавшим гражданам», — подчеркнул он.
Других законных путей, добавил Гапицонов, для защиты прав граждан и достройки «специфичных проблемных домов», нет.
Как уточнялось, создание фонда предусмотрено федеральным законодательством и согласовано с Правительством РФ и Минстроем России.
В тексте использованы материалы: Форпост
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