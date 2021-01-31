В Севастополе создали фонд защиты дольщиков

Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.

Об этом стало известно на внеочередном заседании правительства города.

Как пояснил глава департамента капстроя Илларион Гапицонов, такая организация необходима для завершения строительства восьми украинских долгостроев и восстановления прав порядка 600 участников долевого строительства.

«Одной из ключевых функций создания регионального фонда является оказание всесторонних мер поддержки пострадавшим гражданам», — подчеркнул он.

Других законных путей, добавил Гапицонов, для защиты прав граждан и достройки «специфичных проблемных домов», нет.

Как уточнялось, создание фонда предусмотрено федеральным законодательством и согласовано с Правительством РФ и Минстроем России.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя. В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.

Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут. В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.

В Симферополе получали деньги на сломанные автобусы. Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального предприятия Симферополя из-за ненадлежащего содержания автотранспорта.

Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду. Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.