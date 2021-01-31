Власть
В Севастополе будет приют для бездомных
Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» займется организацией в Севастополе приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На эти цели автономная некоммерческая организация получила грант в размере 3 миллионов рублей, сообщает телеканал «НТС».
По словам руководителя организации Игоря Карташева, некоторые из сотрудников Центра знают об ударах судьбы не понаслышке, так как сами сумели их пережить и вернуться к нормальной жизни, поэтому повторная социализация подопечных для них станет приоритетной задачей.
«Задача центра – не кормить его с ложечки всю жизнь. Задача центра – показать ему, как это все устроено. Дать ему с собой набор инструментов и навыков, которыми он может распоряжаться в своей жизни, и благодаря им социализироваться. Стать социально эффективной личностью», – подчеркнул Карташев.
Отметим, что о необходимости в регионе подобного учреждения заявлялось неоднократно. По официальным данным МВД, с 1 января 2018-го по 15 февраля 2019 года, то есть менее чем за 14 месяцев, на улицах Севастополя умерло 34 бездомных.
Комментируя ситуацию с бездомными в мае 2020 года, глава Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что это застарелая проблема, по которой уже есть несколько поручений президента, однако вопрос «годами не решался и только усугубляется».
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