В Крыму упало производство сельхозпродукции

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Органы статистики Крыма зафиксировали в 2020 году снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в республике на 15%.

Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«В январе-декабре 2020 года, по предварительным данным, в отрасли сельского хозяйства общие объемы производства по сравнению с январем-декабрем 2019 года уменьшились на 15%», – отметили в ведомстве.

По данным Крымстата, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составил 908,3 тыс тонн, что на 38,2% меньше, чем в 2019 году. Производство подсолнечника на зерно по сравнению с уровнем 2019 года уменьшилось на 38,7%. На 10,8% сократилось производство картофеля и на 1,1% сбор овощей открытого и закрытого грунта. При этом сбор плодов и ягод возрос в 2020 году на 4,7%. Винограда собрано на 1,2% больше.

В животноводстве также фиксируется снижение показателей. В 2020 году скота и птицы реализовано на убой на 4,4% меньше, чем в 2019 году. Объем производства яиц сократился на 11,3%, молока – на 0,1%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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