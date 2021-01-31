Власть
В Крыму проведут гонку на тракторах
Соревнование запланировано на осень 2021 года, когда, как надеются организаторы, эпидемия сойдет на нет.
Мастера, который всех быстрей и качественней распашет участок определят 15-17 сентября 2021 года, пишет АиН.
«Для нас проведение столь масштабного мероприятия – большая ответственность. От качества решения организационных вопросов и подготовки зависит имидж Крыма. Нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт участникам чемпионата и его гостям», - сказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst. Глава администрации Судака Игорь Степиков заявил, что в Солнечной Долине не будет проходить фестиваль Sunburst, поскольку его организаторы не подавали никаких заявок.
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Выявлена опасная особенность нового штамма COVID
Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
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27 января
Россияне скупают гостиницы в Крыму
28 января
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают
На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.