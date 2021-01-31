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Власть

В Крыму проведут гонку на тракторах

11:27 воскресенье, 31 января 2021

Соревнование запланировано на осень 2021 года, когда, как надеются организаторы, эпидемия сойдет на нет.

Мастера, который всех быстрей и качественней распашет участок определят 15-17 сентября 2021 года, пишет АиН.

«Для нас проведение столь масштабного мероприятия – большая ответственность. От качества решения организационных вопросов и подготовки зависит имидж Крыма. Нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт участникам чемпионата и его гостям», - сказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst. Глава администрации Судака Игорь Степиков заявил, что в Солнечной Долине не будет проходить фестиваль Sunburst, поскольку его организаторы не подавали никаких заявок.

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