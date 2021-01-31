В Крыму посещение заповедников с 1 февраля станет платным

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Посещение всех особо охраняемых природных территорий, которые входят в состав «Заповедный Крым», станет платным с 1 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения, сообщает «Вести Крым».

Вход в заповедники составит 150 рублей для туристов. Исключение сделано для льготных категорий граждан и жителей Крыма.

Об этом сообщил директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин. В учреждении отметили, что посещение экологических маршрутов будет возможно на основании разрешений, которые можно получить дистанционно.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам. Теперь, чтобы насладиться дикой природой Крыма — подняться по Боткинской тропе, полюбоваться водопадом Учан-Су или панорамой Ялты с зубцов Ай-Петри — нужно заранее в рабочие часы любого буднего дня подать онлайн-заявку.

Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес. Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети. Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов. В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.