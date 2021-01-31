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Коронавирус в Крыму

Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на легкие в первые часы заражения

08:48 воскресенье, 31 января 2021
Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на легкие в первые часы заражения

фото © pixabay.com

Американский ученые узнали механизм воздействия коронавирусной инфекции на легкие в первые часы после заражения.

Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Специалисты из Бостонского университета совместно с коллегами из Национальной лаборатории провели эксперимент, объектом которого стали искусственно выращенные клетки, идентичные клеткам человеческих легких. Ученые установили, что вирус поражает ткани уже спустя час после попадания в орган.

«Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких», — отметил один из авторов исследования Эндрю Эмили.

Он добавил, что метаболические процессы изменяются через три-шесть часов после того, как коронавирус попадает в легкие. Кроме того, он способен разрушать ядерные мембраны.

По мнению экспертов, данные выводы позволят улучшить процесс работы над эффективными препаратами и методами лечения заболевших COVID-19.

Накануне 29 января врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал симптомы, которые часто принимаются за проявления коронавирусной инфекции, но они являются ложными. По словам специалиста, для определенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы, тогда как при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие.

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