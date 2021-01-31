Цены на однушки в Севастополе почти сравнялись с московскими

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За видовые квартиры в городе-герое просят 16 миллионов рублей.

Севастополь оказался на втором месте в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в России. Об этом сообщила пресс-служба компании «ЦИАН».

Город-герой лишь немного отстал от подмосковного Красногорска по уровню цен на однушки. Так, в одном из 16-этажных домов однокомнатная квартира площадью 54,2 «квадрата» продается за 16 миллионов рублей. Из ее окон виден Херсонес Таврический и море, а внутренняя отделка выполнена из брендовых материалов. Кроме того, квартира обставлена элитной мебелью.

На третьем месте по дороговизне однушек расположился Краснодар, на четвертом – Калининград, а замкнул пятерку городов с самой дорогой недвижимостью Южно-Сахалинск.

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