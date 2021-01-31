Жилплощадь
Цены на однушки в Севастополе почти сравнялись с московскими
фото © sevastopolfm.ru
За видовые квартиры в городе-герое просят 16 миллионов рублей.
Севастополь оказался на втором месте в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в России. Об этом сообщила пресс-служба компании «ЦИАН».
Город-герой лишь немного отстал от подмосковного Красногорска по уровню цен на однушки. Так, в одном из 16-этажных домов однокомнатная квартира площадью 54,2 «квадрата» продается за 16 миллионов рублей. Из ее окон виден Херсонес Таврический и море, а внутренняя отделка выполнена из брендовых материалов. Кроме того, квартира обставлена элитной мебелью.
На третьем месте по дороговизне однушек расположился Краснодар, на четвертом – Калининград, а замкнул пятерку городов с самой дорогой недвижимостью Южно-Сахалинск.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела». Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Медведев пообещал жителям осажденного Севастополя «юбилейные» 75000 рублей. Их выдавали к 75-летию Победы, но тогда люди не имели нужного статуса.
Число безработных в Крыму за год выросло почти в 10 раз. К началу декабря 2020 года число безработных жителей Республики Крым увеличилось в 9,2 раза по сравнению с данными на начало года.
Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов. Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.
Выявлена опасная особенность нового штамма COVID
Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи
Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.
27 января
Россияне скупают гостиницы в Крыму
28 января
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают
На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.