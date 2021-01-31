Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

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На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.

Вся площадь по периметру окружена металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят молодые люди в штатском. Также вдоль площади ходит патруль полиции. Возле каждого подземного перехода в центре города много людей в штатском, у прохожих молодого возраста выборочно просят предъявить документы.

Помимо этого в центре города отключен как стационарный, так и мобильный интернет, не работают банкоматы.

В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на центральной площади появились высокие металлические ограждения.

В России 31 января проходят акции протеста в поддержку Навального. По состоянию на 13:00 по московскому времени сообщают о 1009 задержанных.

23 января в Симферополе планировали провести митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, но несанкционированная властями акция так и не состоялась. При этом центр города патрулировали полиция и казаки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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