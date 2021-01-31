Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +7
море +10

Власть

Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

15:43 воскресенье, 31 января 2021
Симферополь
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

фото © Крым.реалии

На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.

Вся площадь по периметру окружена металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят молодые люди в штатском. Также вдоль площади ходит патруль полиции. Возле каждого подземного перехода в центре города много людей в штатском, у прохожих молодого возраста выборочно просят предъявить документы.

Помимо этого в центре города отключен как стационарный, так и мобильный интернет, не работают банкоматы.

В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на центральной площади появились высокие металлические ограждения.

В России 31 января проходят акции протеста в поддержку Навального. По состоянию на 13:00 по московскому времени сообщают о 1009 задержанных.

23 января в Симферополе планировали провести митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, но несанкционированная властями акция так и не состоялась. При этом центр города патрулировали полиция и казаки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе создали фонд защиты дольщиков. Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.

«Чтобы не собирались на акции»: центр Симферополя огородили забором. В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального оградили центральную площадь высокими металлическими ограждениями.

В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя. В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.

Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут. В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.

Власть
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы

На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.

Власть
Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины

Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины

Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».

Власть
Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт

Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт

В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации