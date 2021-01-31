Власть
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
фото © Крым.реалии
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
Вся площадь по периметру окружена металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят молодые люди в штатском. Также вдоль площади ходит патруль полиции. Возле каждого подземного перехода в центре города много людей в штатском, у прохожих молодого возраста выборочно просят предъявить документы.
Помимо этого в центре города отключен как стационарный, так и мобильный интернет, не работают банкоматы.
В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на центральной площади появились высокие металлические ограждения.
В России 31 января проходят акции протеста в поддержку Навального. По состоянию на 13:00 по московскому времени сообщают о 1009 задержанных.
23 января в Симферополе планировали провести митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, но несанкционированная властями акция так и не состоялась. При этом центр города патрулировали полиция и казаки.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе создали фонд защиты дольщиков. Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.
«Чтобы не собирались на акции»: центр Симферополя огородили забором. В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального оградили центральную площадь высокими металлическими ограждениями.
В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя. В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.
Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут. В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины
Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».
Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт
В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан.
28 января
Россияне скупают гостиницы в Крыму
28 января
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.