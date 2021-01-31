Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

фото © www.inform.kz

За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3184 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 170 человек, выздоровевших за весь период – 26 669 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса. В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом. За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.