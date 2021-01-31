Севастопольские пожарные спасли из огня двоих человек

Пожарные в Севастополе спасли двух человек из горящего вагончика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар случился накануне поздно ночью. Очевидцы сообщили, что в районе улицы Колобова горит вагончик.

К указанному месту выдвинулись два отделения шестой пожарной части.

«По прибытии установлено, что горит металлическое строение на открытой территории. По первичной информации площадь пожара составила восемь квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Пожарные спасли двоих человек. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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