Происшествия
Севастопольские пожарные спасли из огня двоих человек
Пожарные в Севастополе спасли двух человек из горящего вагончика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар случился накануне поздно ночью. Очевидцы сообщили, что в районе улицы Колобова горит вагончик.
К указанному месту выдвинулись два отделения шестой пожарной части.
«По прибытии установлено, что горит металлическое строение на открытой территории. По первичной информации площадь пожара составила восемь квадратных метров», - сообщили в МЧС.
Пожарные спасли двоих человек. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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