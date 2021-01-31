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Происшествия

Серийному угонщику велосипедов из Симферополя грозит до пяти лет тюрьмы

08:11 воскресенье, 31 января 2021
Симферополь

Полиции удалось доказать факт кражи злоумышленником 5 велосипедов на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В симферопольскую полицию от жителей города поступил ряд заявлений о краже велосипедов из подъездов домов. Отрабатывая поступившую информацию, правоохранители задержали ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 46-летнего местного жителя.

«По словам подозреваемого, он нуждался в деньгах, которые решил добыть незаконным путем. Мужчина искал велосипеды, оставленные без присмотра, перерезал трос и увозил трофей с собой. Затем он продавал украденные средства передвижения на одном из рынков города за небольшие деньги», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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