Происшествия
Серийному угонщику велосипедов из Симферополя грозит до пяти лет тюрьмы
Полиции удалось доказать факт кражи злоумышленником 5 велосипедов на сумму свыше 60 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В симферопольскую полицию от жителей города поступил ряд заявлений о краже велосипедов из подъездов домов. Отрабатывая поступившую информацию, правоохранители задержали ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 46-летнего местного жителя.
«По словам подозреваемого, он нуждался в деньгах, которые решил добыть незаконным путем. Мужчина искал велосипеды, оставленные без присмотра, перерезал трос и увозил трофей с собой. Затем он продавал украденные средства передвижения на одном из рынков города за небольшие деньги», — рассказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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