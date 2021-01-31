Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - снег/обледенение (сильный снег), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 98 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 36 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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