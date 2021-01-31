Мусоросортировочный завод в Симферополе заработает в ближайшие дни

Завод по сортировке твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка начнет работу в ближайшие дни, мощность предприятия составляет порядка 150 тысяч тонн ТКО в год.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Строительство объекта, предусмотренного нацпроектом «Экология», началось в 2018 году и завершилось в конце прошлого года. Проектная мощность предприятия - порядка 400 тонн твердых коммунальных отходов в день и около 150 тысяч тонн в год. Мусор будут свозить на завод из Симферополя и пригородов, а после сортировки – направлять в другие регионы России. В результате будет получено вторичное сырье.

Завод построен с соблюдением всех санитарных и технологических норм, получены положительные заключения контролирующих служб и надзорных ведомств, отметили в пресс-службе.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что строительство объекта вызывало определенное беспокойство части жителей микрорайона, но во взаимодействии с руководством республики администрация нашла взаимопонимание и заручилась поддержкой местных жителей.

«Мы неоднократно проводили встречи с представителями массива, как на площадке администрации, так и в ходе выездов в микрорайон. Ввод предприятия в эксплуатацию поддержали председатели Каменских садовых товариществ и общественные активисты. Завод поможет сделать наш город чище. Кроме того, начало работы завода даст более 200 дополнительных рабочих мест. При этом инвестор отдает предпочтение жителям Каменского массива», – сказала Проценко.

По информации городских властей, в конце декабря 2020 года было подписано дополнительное соглашение между инвестором, Советом министров республики и администрацией Симферополя. Инвестпроект предусматривает вложение порядка 300 млн рублей, срок реализации – 23 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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