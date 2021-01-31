Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +10
море +10

Власть

Мусоросортировочный завод в Симферополе заработает в ближайшие дни

10:11 воскресенье, 31 января 2021
Симферополь

Завод по сортировке твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка начнет работу в ближайшие дни, мощность предприятия составляет порядка 150 тысяч тонн ТКО в год.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Строительство объекта, предусмотренного нацпроектом «Экология», началось в 2018 году и завершилось в конце прошлого года. Проектная мощность предприятия - порядка 400 тонн твердых коммунальных отходов в день и около 150 тысяч тонн в год. Мусор будут свозить на завод из Симферополя и пригородов, а после сортировки – направлять в другие регионы России. В результате будет получено вторичное сырье.

Завод построен с соблюдением всех санитарных и технологических норм, получены положительные заключения контролирующих служб и надзорных ведомств, отметили в пресс-службе.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что строительство объекта вызывало определенное беспокойство части жителей микрорайона, но во взаимодействии с руководством республики администрация нашла взаимопонимание и заручилась поддержкой местных жителей.

«Мы неоднократно проводили встречи с представителями массива, как на площадке администрации, так и в ходе выездов в микрорайон. Ввод предприятия в эксплуатацию поддержали председатели Каменских садовых товариществ и общественные активисты. Завод поможет сделать наш город чище. Кроме того, начало работы завода даст более 200 дополнительных рабочих мест. При этом инвестор отдает предпочтение жителям Каменского массива», – сказала Проценко.

По информации городских властей, в конце декабря 2020 года было подписано дополнительное соглашение между инвестором, Советом министров республики и администрацией Симферополя. Инвестпроект предусматривает вложение порядка 300 млн рублей, срок реализации – 23 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Одну из улиц Севастополя закроют на ремонт на три месяца. Участок улицы Суворова на Центральном холме в исторической части Севастополя будет закрыт на три месяца в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

В Ялте обещают установить таблички с историческими названиями улиц. Власти Ялты продублируют современные названия городских улиц дореволюционными на аншлагах фасадов зданий.

Новый водовод под Керчью обойдется в 115 миллионов. Стоимость контракта на строительство нового 30-километрового водовода в керченском поселке Героевка составляет 115,2 млн. рублей.

Севастопольцы должны освободить подъезды от своих вещей. Инспекторы севастопольского управления МЧС посетили дом на улице Косарева, жильцы которого жаловались на захламленный соседями подъезд.

Коронавирус в Крыму
Выявлена опасная особенность нового штамма COVID

Выявлена опасная особенность нового штамма COVID

Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации