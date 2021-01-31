Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов ● Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки ● В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента ● В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Всего в Севастополе выявили 9,7 тысяч случаев COVID-19. За сутки выздоровели 115 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 8,7 тысяч. Зарегистрированы смерти еще четверых пациентов в возрасте от 63 до 93 лет. Всего умерли 393 заболевших.
В стационарах сейчас находится 398 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 110 человек.
Под наблюдением находится 645 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Прививку от коронавируса на данный момент сделали 1780 человек, второй этап вакцинации прошли 692 человека - это учителя и медицинские работники.
Ранее сообщалось, что за сутки в Крыму выявили 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов. В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.
Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.
В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.
В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса. В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».
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Cуществует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной, говорят исследователи.
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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