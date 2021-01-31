Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Всего в Севастополе выявили 9,7 тысяч случаев COVID-19. За сутки выздоровели 115 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 8,7 тысяч. Зарегистрированы смерти еще четверых пациентов в возрасте от 63 до 93 лет. Всего умерли 393 заболевших.

В стационарах сейчас находится 398 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 110 человек.

Под наблюдением находится 645 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Прививку от коронавируса на данный момент сделали 1780 человек, второй этап вакцинации прошли 692 человека - это учителя и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что за сутки в Крыму выявили 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов. В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.

Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки. За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса. В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».