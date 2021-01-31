Общество
Какой сегодня праздник 31 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 31 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День белорусской науки
Фото saband.name
Ежегодно в последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День белорусской науки, официально установленный в 1993 году.
Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук Беларуси, основанная в 1928 году. Сегодня она объединяет высококвалифицированных ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских, научно-производственных, конструкторских и внедренческих организаций.
В свой же профессиональный праздник белорусские ученые, деятели науки, сотрудники научно-исследовательских институтов и все, кто связан с научной деятельностью, получают поздравления от друзей, коллег и представителей власти.
Международный день без интернета (International Internet-Free Day)
Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.
Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).
Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.
Афанасьев день (Афанасий Ломонос)
Афанасий Ломонос (Афанасьев день) - день в народном календаре у славян, приходящийся на 18 (31) января. Название происходит от имени святого Афанасия Великого. В этот день на Руси «прогоняли ведьм».
Также сегодня, 31 января, отмечают такие праздники:
- День рождения русской водки
- Международный День ювелира
- День святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
- День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
- День рисования солнца на снегу
- День вдохновения сердца искусством (Inspire Your Heart With Art Day)
- День горячего шоколада (National Hot Chocolate Day) в США
- День наоборот (National Backward Day) в США
- День беспризорных детей в Австрии
- День независимости Науру
- День коктейля «Бренди Александр» (National Brandy Alexander Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феодосия, Афанасий, Емельян, Маркиан, Максим, Дмитрий, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения.
Что происходило 31 января в прошлые годы
1714 - Петр I учреждает в Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.
1865 - Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки.
1924 - На 2-м съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.
1958 - «Эксплорер-1» стал первым спутником Соединенных Штатов на околоземной орбите.
1961 - США произвела запуск космической ракеты с шимпанзе Хэм на борту. Ракета имела скорость 8000 км / ч и поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе была возвращена без повреждений.
1968 - Провозглашена независимость Республики Науру, крошечного государства в южной части Тихого океана.
1968 - Вьетнамская война: партизаны НФОЮВ при поддержке северовьетнамской армии начинают Тетское наступление.
1989 - Закрыто американское посольство в Кабуле, Афганистан.
1999 - Вышла первая часть культовой серии игр Silent Hill
2000 - После взлета из международного аэропорта Абиджана (Кот-д'Ивуар) потерпел катастрофу кенийский аэробус A310, погибли 169 человек.
2003 - Легализация гомосексуальных браков в Бельгии.
2009 - В Республике Коми сгорел Дом ветеранов. Все проживающие интерната (23 человека) погибли при пожаре.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 января. Какие праздники будут завтра?
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