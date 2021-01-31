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Водный кризис

Часть жителей Симферополя останется совсем без воды

14:41 воскресенье, 31 января 2021
Симферополь
Часть жителей Симферополя останется совсем без воды

фото © Новости Крыма

Из-за аварии на магистральном водопроводе и на сетях холодного водоснабжения по улице Декабристов в крымской столице частично отключат воду, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

По данным предприятия, подачу воды ограничили с 14:00 в районе садового товарищества «Дзержинец», в микрорайоне Давидовка, СНТ «Садовод», СНТ «Юбилейный», СТ «Дачник», микрорайон «Москольцо», ГРЭС, Жигулина Роща, на улицах Киевская, Гагарина, Набережная, Толстого, Декабристов, Стрелковая, переулок Стрелковый, на улицах Никанорова, Железнодорожная, а также прилегающие к ним улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта на сетях «Вода Крыма» временно отключит ряд абонентов на территории республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Мусоросортировочный завод в Симферополе заработает в ближайшие дни. Завод по сортировке твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка начнет работу в ближайшие дни, мощность предприятия составляет порядка 150 тысяч тонн ТКО в год.

Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи. Крым вышел из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.

Одну из улиц Севастополя закроют на ремонт на три месяца. Участок улицы Суворова на Центральном холме в исторической части Севастополя будет закрыт на три месяца в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

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