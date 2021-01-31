Часть жителей Симферополя останется совсем без воды

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Из-за аварии на магистральном водопроводе и на сетях холодного водоснабжения по улице Декабристов в крымской столице частично отключат воду, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

По данным предприятия, подачу воды ограничили с 14:00 в районе садового товарищества «Дзержинец», в микрорайоне Давидовка, СНТ «Садовод», СНТ «Юбилейный», СТ «Дачник», микрорайон «Москольцо», ГРЭС, Жигулина Роща, на улицах Киевская, Гагарина, Набережная, Толстого, Декабристов, Стрелковая, переулок Стрелковый, на улицах Никанорова, Железнодорожная, а также прилегающие к ним улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта на сетях «Вода Крыма» временно отключит ряд абонентов на территории республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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