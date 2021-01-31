Водный кризис
Развитие сюжета: Почему опустевшие водохранилища Крыма пополняются с разной скоростью ● Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи ● Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды ● Власти Алушты рассказали о ситуации с водоснабжением ● В крымской реке Бельбек повышается уровень воды
Часть жителей Симферополя останется совсем без воды
фото © Новости Крыма
Из-за аварии на магистральном водопроводе и на сетях холодного водоснабжения по улице Декабристов в крымской столице частично отключат воду, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
По данным предприятия, подачу воды ограничили с 14:00 в районе садового товарищества «Дзержинец», в микрорайоне Давидовка, СНТ «Садовод», СНТ «Юбилейный», СТ «Дачник», микрорайон «Москольцо», ГРЭС, Жигулина Роща, на улицах Киевская, Гагарина, Набережная, Толстого, Декабристов, Стрелковая, переулок Стрелковый, на улицах Никанорова, Железнодорожная, а также прилегающие к ним улицы и переулки.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта на сетях «Вода Крыма» временно отключит ряд абонентов на территории республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе будет приют для бездомных. Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» займется организацией в Севастополе приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Мусоросортировочный завод в Симферополе заработает в ближайшие дни. Завод по сортировке твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка начнет работу в ближайшие дни, мощность предприятия составляет порядка 150 тысяч тонн ТКО в год.
Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи. Крым вышел из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.
Одну из улиц Севастополя закроют на ремонт на три месяца. Участок улицы Суворова на Центральном холме в исторической части Севастополя будет закрыт на три месяца в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины
Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».
Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт
В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан.
28 января
Россияне скупают гостиницы в Крыму
28 января
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 30 января на территории Республики Крым зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.