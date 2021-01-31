Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт

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В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.

Центральный вход на Приморский бульвар перекрыт.

На главном месте проведения митингов – площади Нахимова – дежурят около тридцати полицейских. На площадке у памятника насколько групп молодежи «фотографируются с Нахимовым».

На центральных улицах и площадях стоят патрульные машины. Движение по центру города частично ограничили. Общественный транспорт не останавливается на остановке «Площадь Нахимова», пассажиров предупреждают о запрете входа и выхода.

Центральный вход на Приморский бульвар перекрыли, поперек входа протянули красно-белые ленты. Тротуар рядом также перекрыт. У входа дежурят казаки и полиция.

К площади Нахимова подогнали несколько машин дорожной техники. Около автомобилей ходят мужчины в зеленых и оранжевых жилетках дорожных служб. При этом дорожные работы не проводятся.

Кроме центра города полицейские патрули с утра дежурят во дворах домов и у входа в офисы общественных организаций.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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