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Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт
фото © Крым.реалии
В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.
Центральный вход на Приморский бульвар перекрыт.
На главном месте проведения митингов – площади Нахимова – дежурят около тридцати полицейских. На площадке у памятника насколько групп молодежи «фотографируются с Нахимовым».
На центральных улицах и площадях стоят патрульные машины. Движение по центру города частично ограничили. Общественный транспорт не останавливается на остановке «Площадь Нахимова», пассажиров предупреждают о запрете входа и выхода.
Центральный вход на Приморский бульвар перекрыли, поперек входа протянули красно-белые ленты. Тротуар рядом также перекрыт. У входа дежурят казаки и полиция.
К площади Нахимова подогнали несколько машин дорожной техники. Около автомобилей ходят мужчины в зеленых и оранжевых жилетках дорожных служб. При этом дорожные работы не проводятся.
Кроме центра города полицейские патрули с утра дежурят во дворах домов и у входа в офисы общественных организаций.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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