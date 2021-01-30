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Коронавирус в Крыму

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

09:03 суббота, 30 января 2021
За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

фото © meduza.io

За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3080 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 254 человека, выздоровевших за весь период – 26 499 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус за прошедшие сутки унес жизни девяти крымчан. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3877 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2259, изолировано в обсерваторы – 0.

«Умрет каждый третий»: российский врач предсказывает новую эпидемию. В ближайшее время человечество ждет эпидемия гриппа, смертность от которого будет в десятки раз выше, чем от коронавируса, убежден врач Александр Мясников.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 28 января на территории Республики Крым зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку. В одной из поликлиник Симферополя, куда жители города обратились за прививкой от коронавирусной инфекции, вакцины уже нет.

Коронавирус в Крыму
За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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