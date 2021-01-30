Власть
Власти обещают начать строить набережную в Коктебеле уже летом
фото © rk.gov.ru
Проектная документация будущей набережной Коктебеля прошла экологическую экспертизу.
Начало строительства запланировано уже на лето этого года. Об этом на личной странице в Instagram написал министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.
— В Коктебеле обсудили объект строительства набережной. До этого госконтракт с проектировщиком был расторгнут, но вся проектная документация на сегодняшний день в наличии у заказчика. Экологическая экспертиза успешно завершена, экспертиза проекта запланирована на февраль. К концу мая текущего года планируется получение положительного заключения данной экспертизы и к лету 2021 намечено приступить к производству работ, — написал Храмов.
По его словам, ситуация с подготовкой к строительству канализационных очистных сооружений в Коктебеле сложнее. В ходе рабочей поездки министр выявил ряд несоответствий в проектных решениях.
Например, в проекте отсутствует часть улиц. Михаил Храмов дал поручение заказчику откорректировать проект, чтобы в дальнейшем подключить к канализации все дома.
Министр отметил, что данные недоработки не повлияют на сроки реализации объекта. В целом ситуацию он оценил положительно — по большинству объектов строительство ведется согласно графику, рабочими материалами обеспечены, численность рабочих и техники соответствует плану.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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