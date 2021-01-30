В Симферополе получали деньги на сломанные автобусы

Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального предприятия Симферополя из-за ненадлежащего содержания автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, прокуратура Центрального района Симферополя на основании публикаций в СМИ провела проверку городского МУПа, осуществляющего перевозку граждан общественным транспортом. Проверка показала ненадлежащее техобслуживание транспорта.

«24 автобуса находятся в нерабочем состоянии, с отсутствующими основными комплектующими и агрегатами, без которых транспорт не может эксплуатироваться и не подлежит восстановлению. При этом 18 из них находятся в пользовании предприятия на основании договоров сублизинга. Несмотря на неисправность техники, соответствующая оплата проводилась за счет субсидии из республиканского и местного бюджета», – говорится в сообщении.

Общий размер принесенного предприятию ущерба оценивается в 35 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных должностных лиц предприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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