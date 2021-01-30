В Севастополе женщина из-за ревности испортила своей сопернице машину

В Севастополе две барышни не поделили мужчину, и одна из участников конфликта решила отмстить своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Из ревности 39-летняя жительница Севастополя ногой повредила пассажирскую дверь автомобиля своей 44-летней соперница и скрылась. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали ревнивую злоумышленницу, в ее отношении возбудили в ее отношении уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленницу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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