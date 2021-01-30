В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса

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В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».

Об этом на заседании штаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава местного отделения Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Он пояснил, что при выявлении семейных очагов коронавируса или на предприятиях санитарную обработку проводят сами собственники помещений за свой счет. А вот на асоциальных объектах убирать некому.

Глава Роспотребнадзора обратился к властям с просьбой найти подрядную организацию, которая будет проводить дезинфекцию в таких случаях.

«Есть объекты асоциального направления, там бы, конечно, определить подрядную организацию, которая проводила бы там заключительную дезинфекцию. Таких объектов мало, но все равно очаги нужно гасить», — отметил Роман Проскурнин.

Найти источник финансирования для заключения контракта с клининговой компанией губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Александру Кулагину.

«Можно <стоимостью> до 500 тысяч контракт этот сделать. Роспотребнадзор нам такую рекомендацию выдаст или письмо направит, и мы такой контракт заключим и сможем там делать такую профилактику», — заключил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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