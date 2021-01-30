В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента

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За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество выявленных в городе случаев коронавируса достигло 9 603. Умерло за весь период пандемии 389 человек.

Выздоровело за сутки 43 пациента, за весь период пандемии – 8 609.

В Республике Крым за сутки COVID-19 подтвержден у 178 человек. Умерло за сутки шесть пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом. За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Коронавирус за прошедшие сутки унес жизни девяти крымчан. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3877 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2259, изолировано в обсерваторы – 0.

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