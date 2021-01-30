В Крыму за год задержали 10 человек за серийные половые преступления

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Сотрудники Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю задержали в 2020 году десять граждан, совершивших серию половых преступлений.

Соответствующие данные были озвучены во время заседания коллегии ведомства по итогам работы за прошлый год.

«Задержаны 10 лиц, неоднократно совершившие преступления. Все они половой направленности, по большему счету – в отношении несовершеннолетних. Злоумышленники находятся под следствием, либо уголовные дела в отношении них уже направлены в суд для рассмотрения», – сказано на сайте управления СК.

По данным следователей, в Крыму в 2020 году совершено 356 преступлений против половой неприкосновенности, все они раскрыты. Также в минувшем году совершено 62 убийства и зафиксировано 56 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Практически все заведенные по этим фактам дела раскрыты.

«На 26% больше возбуждено уголовных дел, их число составило 2600. В производстве следователей находилось 4200 уголовных дел, что также превышает прошлогодние показатели. На 12% больше окончено расследованием уголовных дел – 2008. Расследовано 901 тяжкое и особо тяжкое преступление, что на 25% больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Ранее руководитель крымского следуправления Владимир Терентьев сообщил, что за 2020 год следователи раскрыли в Крыму 116 преступлений прошлых лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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